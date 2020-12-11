На Маршала Захарова произошло сразу два ДТП

Второе ДТП на перекрестке. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Второе ДТП на перекрестке. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Красносельском районе Петербурга заметили сразу два ДТП. Четыре машины не смогли поделить перекресток улицы Маршала Захарова и проспекта Маршала Жукова.

Авария случилась сегодня утром, 11 декабря. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что автомобили не получили значительных повреждений. Обстоятельства столкновения и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два автобуса устроили ДТП на перекрестке Композиторов и Прокофьева.