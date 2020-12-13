Один рейс задержали в Пулково в воскресенье

Один рейс задержали в Пулково в воскресенье
В Пулково задержали один рейс. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В петербургском аэропорту Пулково задержали один внешний рейс. Все остальные вылетят из Северной столицы по расписанию.

Об этом стало известно в воскресенье, 13 декабря. Согласно информации с онлайн-табло воздушной гавани, сегодня задержат рейс до города Ургенч в Узбекистане. Пассажирам придется ждать вылета своего самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» лишние 12 часов: они должны были подняться в небо в 02:00 ночи, но взлетят лишь в 14:00.

Причины, по которым был задержан рейс, не указываются. Судя по электронному табло, других задержек сегодня не предвидится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 800 собак и кошек прошли ветеринарный контроль в Пулково. Всего за этот год в Пулково проверяли здоровье и документы 568 собак и 208 кошек

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