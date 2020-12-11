Почти 800 собак и кошек прошли ветеринарный контроль в Пулково

Кошки отправились в другие города или страны. Фото: Россельхознадзор

Кошки отправились в другие города или страны. Фото: Россельхознадзор

За минувшие месяцы 2020 года ветеринарный контроль в аэропорту Пулково прошли 776 домашних любимцев — кошек и собак, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Всего за этот год в Пулково проверяли здоровье и документы 568 собак и 208 кошек. В числе питомцев-путешественников были 138 собак и 69 кошек, которые осматривались по прибытии в Северную столицу или Ленобласть, остальные отправились в другие российские города или за границу.

Почти 230 собак полетели в зарубежные страны, такие как Бельгия, Исландия, Великобритания, Германия, ОАЭ, США, Таиланд и ряд других. Кроме того, 57 кошек отправились на ПМЖ в Израиль, Саудовскую Аравию, Францию и на Кипр.

Все питомцы успешно прошли контроль и отправились в путь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково пропустили более тысячи попугаев.