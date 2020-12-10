В Пулково пропустили более тысячи попугаев

В период с 1 сентября по 30 ноября 2020 года в грузовом терминале аэропорта Пулково ветеринарный контроль сотрудников территориального Управления Россельхознадзора прошли 1032 попугая. Об этом сообщили в ведомстве.

Среди них кореллы, неразлучники, какарики, розеллы и волнистые попугаи. Больше всего пернатых (891) отправили в Краснодарский край частному лицу из Петербурга. Ещё 70 попугаев следовали от индивидуального предпринимателя из Краснодарского края в адрес жителя Республики Карелия. Более 70 птиц отправились в Магаданскую область, Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В ходе ветеринарного контроля нарушений обнаружено не было, птицы продолжили следование в адреса получателей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что африканские попугаи жако стали первыми птицами, у которых ученые заметили способность помогать сородичам безвозмездно. Биологи заметили, что жако способны помогать другим птицам, не ища при этом выгоды.