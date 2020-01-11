Попугаи жако оказались первыми птицами-альтруистами

Попугаи жако оказались первыми птицами-альтруистами
Попугай жако. Фото: pixabay.com

Африканские попугаи жако стали первыми птицами, у которых ученые заметили способность помогать сородичам безвозмездно.

Биологи заметили, что жако способны помогать другим птицам, не ища при этом выгоды. Результаты исследования опубликовали в научном издании Current Biology. Даже среди млекопитающих бескорыстная помощь — крайне редкое явление, а среди птиц такое поведение замечено и вовсе впервые.

В эксперименте приняли участие жако и горные ара. Жако, не смутившись, стали помогать сородичам получить еду, а вот ара оказались равнодушны к проблеме товарищей. Среди других видов птиц наиболее близкое к попугаям-альтруистам поведение демонстрируют голубые сороки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о каннибалах, чьи племена описывает в своих дневниках Христофор Колумб. Оказалось, что они действительно существовали.

альтруизм биология животные наука
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