Ученые доказали существование людоедов из дневников Колумба

Исследователями были изучены черепа древних жителей, населяющих остров.
Оказалось, что в дневниках Христофора Колумба содержалась информация с описаниями набегов карибов на туземное население. Карибы поедали людей и забирали женщин в рабство.
Исследование показало, что существовали три отдельные группы населения Карибского бассейна, также стало возможным восстановить маршруты их миграции. Об этом сообщили в Scientific Reports.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники наркоконтроля МВД вместе с полицейскими петербургского Главка накрыли группировку, которая занималась распространением наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов одновременно провели 17 обысков. Было задержано семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор.