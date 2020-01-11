Ученые доказали существование людоедов из дневников Колумба

Ученые доказали существование людоедов из дневников Колумба
Было проведено исследование. Фото: pixabay

Исследователями были изучены черепа древних жителей, населяющих остров.

Оказалось, что в дневниках Христофора Колумба содержалась информация с описаниями набегов карибов на туземное население. Карибы поедали людей и забирали женщин в рабство.

Исследование показало, что существовали три отдельные группы населения Карибского бассейна, также стало возможным восстановить маршруты их миграции. Об этом сообщили в Scientific Reports.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники наркоконтроля МВД вместе с полицейскими петербургского Главка накрыли группировку, которая занималась распространением наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов одновременно провели 17 обысков. Было задержано семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор.

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