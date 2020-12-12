Все парковки Москвы сделают бесплатными в новогодние праздники

В таком режиме парковки будут работать с 1 по 9 января. Фото: Pixabay

В таком режиме парковки будут работать с 1 по 9 января. Фото: Pixabay

Все парковки в Москве сделают бесплатными во время новогодних праздников, кроме плоскостных парковок с шлагбаумом.

В таком режиме парковки будут работать с 1 по 9 января.

«В воскресенье, 10 января, парковки снова будут работать в обычном режиме — все бесплатные, кроме тех, которые стоят 380 рублей в час», — сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за ноябрь мобильные парковки зарегистрировали свыше 2 600 нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств в Петербурге. В Смольном напоминают, что соответствующее нарушение предусматривает наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.