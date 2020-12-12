Все парковки Москвы сделают бесплатными в новогодние праздники

Все парковки Москвы сделают бесплатными в новогодние праздники
В таком режиме парковки будут работать с 1 по 9 января. Фото: Pixabay

Все парковки в Москве сделают бесплатными во время новогодних праздников, кроме плоскостных парковок с шлагбаумом.

В таком режиме парковки будут работать с 1 по 9 января.

«В воскресенье, 10 января, парковки снова будут работать в обычном режиме — все бесплатные, кроме тех, которые стоят 380 рублей в час», — сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за ноябрь мобильные парковки зарегистрировали свыше 2 600 нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств в Петербурге. В Смольном напоминают, что соответствующее нарушение предусматривает наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
москва новогодние праздники парковка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Русановской наказали автохама: машину забросали мусором и прокололи ей колеса
«Зенит» сегодня сыграет с «Динамо»
На «Коле» жесткая авария: легковушка врезалась в фуру
Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Валентина Гафта
На Лермонтовском на дороге подрались водители
Снегоплавильные пункты в Петербурге работают круглосуточно
Все парковки Москвы сделают бесплатными в новогодние праздники
Иммунолог рассказал, как перенести коронавирус в легкой форме