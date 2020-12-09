В Петербурге зафиксировали более 2,6 тысяч нарушений правил парковки в ноябре

Мобильный паркон не менее 3 раз с интервалом не менее 5 минут проезжает один участок для того, чтобы зафиксировать реальное нарушение. Фото: Baltpoto/Андрей Пронин

Мобильный паркон не менее 3 раз с интервалом не менее 5 минут проезжает один участок для того, чтобы зафиксировать реальное нарушение. Фото: Baltpoto/Андрей Пронин

За ноябрь мобильные парковки зарегистрировали свыше 2 600 нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств в Петербурге.

Лидерами по количеству нарушений являются Калининский, Красногвардейский, Выборгский и Красносельский районы города. В Смольном напоминают, что соответствующее нарушение предусматривает наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

На сегодняшний день в Северной столице установлено 27 мобильных парконов — автомобилей, оборудованных видеокамерой, блоком обработки информаци и видеорегистратором, которые отслеживают соблюдение правил дорожного движения другими водителями. В основном, автомобилисты не замечают дорожных знаков «Остановка запрещена» или таблички «Время действия», запрещающих парковку в определенные часы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители улицы Рубинштейна уже в первый день работы платной парковки пожаловались на нарушителей.