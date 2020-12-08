Жители Рубинштейна пожаловались на нарушителей в первый день работы платной парковки

С понедельника. 7 декабря, на улице Рубинштейна работает зона платной парковки. Там организовали 104 места. В первый день местные жители строгих инспекторов ГИБДД не заметили, а вот нарушителей, по их словам, было, как всегда, много.

С 7 декабря на улице Рубинштейна работает зона платной парковки. Из 104 парковочных мест 11 предназначается для транспортных средств инвалидов. Для легковых автомобилей парковка обходится в 60 рублей в час. Для оплаты на улице установлено три паркомата, расплатиться также можно через СМС-сообщение и мобильное приложение, личный кабинет на сайте платной парковки.

Зона платной парковки работает с 08:00 до 20:00.

Как отмечают жители в социальной сети «ВКонтакте», в первый день работы платной парковки на улицу Рубинштейна отправили волонтеров, которые разъясняли новые правила стоянки.

«Мы сегодня не заметили ни одной машины ГИБДД и ни одного эвакуатора. А вот нарушителей парковки было много», — отмечает местная жительница. Нашлись те, кто по привычке оставил машину вторым рядом, закрыл номер или бросил автомобиль на месте для транспорта инвалида.

Как писала gazeta.spb.ru, работу по организации платной парковки на улице Рубинштейна начали еще в ноябре. Местные жители с пропиской могут оформить льготное разрешение на парковку. Они также могут продолжить парковать автомобили во дворах. При этом проезд транспорта по улице в выходные и праздничные дни по-прежнему будет запрещен.

Городские власти рассчитывают на то, что платная парковка позволит упорядочить движение на улице Рубинштейна. Местные жители с доводами чиновников не соглашались и высказывали опасения того, что ситуация с парковкой на соседних улицах только усугубится, а нарушители продолжат оставлять машины вторым рядом и бросать их на тротуарах и перед арками домов.