На Рубинштейна проверили аренду квартир, пока жители высказываются против пешеходной зоны

Пока жители Рубинштейна высказываются против того, чтобы делать улицу пешеходной по выходным, полиция решила поискать там мигрантов и квартиры, которые нелегально сдаются в аренду.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что рейд по улице прошел накануне, 1 октября. В домах искали квартиры, хозяева которых сдают их в аренду и не платят налоги. Заодно искали мигрантов и проверяли чердаки, подвалы и торговые точки.

Проверки в полиции объяснили «повышением уровня правопорядка и безопасности на популярной городской локации». Всего проверить успели 33 жилых дома. В одном нашли незаконный мини-отель. Проверили и 45 квартир, которые сдавались в аренду. Сейчас полиция проверяет, насколько законно они сдаются. На месте выявили четыре квартиры, которые незаконно арендовались мигрантами. Там же нашли 12 нелегалов.

Нарушения также зафиксировали в 14 технических помещениях.

Отметим, что именно по предложению регионального управления МВД, с 20 октября улица Рубинштейна будет превращаться по выходным и праздникам в пешеходную зону.

Как писала gazeta.spb.ru, такая инициатива вызвала протест со стороны жителей улицы. Несмотря на то, что автомобили жильцов смогут заехать во дворы, перспектива их ужаснула. Горожане ждут очереди из автомобилей у Пяти углов, пока правоохранители будут проверять их право на въезд.

Еще один вопрос, который вызвали изменения у горожан, — проезд курьерских служб.

Местные жители также не верят в то, что посетители ресторанов будут действительно приезжать в центр города на метро. Это означает, что проблема запаркованных улиц в центре Петербурга только усугубится.