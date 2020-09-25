Жители Рубинштейна ужаснулись планам сделать улицу пешеходной

Жители Рубинштейна ужаснулись планам сделать улицу пешеходной
Улица Рубинштейна. Фото: Википедия

Ресторанную улицу Петербурга, Рубинштейна, намерены сделать пешеходной в выходные и праздничные дни. Местных жителей такая перспектива устраивает мало, несмотря на то, что их машины смогут заехать во дворы.

Об этом горожане пишут в группе «Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вы уже представили эту очередь у Пяти углов, которую проверяют на право въезда? Кто это будет все контролировать?», — задаются вопросом местные жители.

Еще один вопрос, который подняли горожане, – проезд курьерских служб. Пока планируется, что ездить на Рубинштейна будут местные жители, инвалиды и «Почта России». Между тем, многие заказывают доставку товаров и продуктов.

Местные жители также не верят в то, что посетители ресторанов будут действительно приезжать в центр города на метро.

«А убывать, очевидно, на карачках…Вообразите, во что превратятся соседние улицы, и так уже забитые транспортом», — заметили с ужасом жители Рубинштейна.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что новые правила на улице Рубинштейна начнут действовать с октября.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб парковка пешеход улица рубинштейна Центральный район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге состоялось Флайборд-шоу: Gazeta.SPb показывает, как это было
Стало известно, сколько погибло военных Азербайджана
В ДТП на трассе «Скандинавия» пострадала пешеход
Азмун рассказал, как себя чувствует после матча с «Уфой»
Уборщица, победившая на выборах и выдвинутая на Нобелевскую премию, дала интервью
В Колпинском районе нашли артснаряд времен ВОВ
Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти с поста президента Белоруссии
В мире от коронавируса скончались более миллиона человек