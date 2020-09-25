Жители Рубинштейна ужаснулись планам сделать улицу пешеходной

Ресторанную улицу Петербурга, Рубинштейна, намерены сделать пешеходной в выходные и праздничные дни. Местных жителей такая перспектива устраивает мало, несмотря на то, что их машины смогут заехать во дворы.

Об этом горожане пишут в группе «Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вы уже представили эту очередь у Пяти углов, которую проверяют на право въезда? Кто это будет все контролировать?», — задаются вопросом местные жители.

Еще один вопрос, который подняли горожане, – проезд курьерских служб. Пока планируется, что ездить на Рубинштейна будут местные жители, инвалиды и «Почта России». Между тем, многие заказывают доставку товаров и продуктов.

Местные жители также не верят в то, что посетители ресторанов будут действительно приезжать в центр города на метро.

«А убывать, очевидно, на карачках…Вообразите, во что превратятся соседние улицы, и так уже забитые транспортом», — заметили с ужасом жители Рубинштейна.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что новые правила на улице Рубинштейна начнут действовать с октября.