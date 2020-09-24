Улица Рубинштейна станет пешеходной по выходным и праздникам, а парковка — платной всегда

Посетители заведений на Рубинштейна не смогут там парковаться. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Посетители заведений на Рубинштейна не смогут там парковаться. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Улицу Рубинштейна сделают пешеходной в выходные и праздничные дни. Там будет организована платная парковка.

С октября по выходным и праздникам на ресторанную улицу смогут попасть только те, кто там живет и работает, а также инвалиды, машины, занимающиеся обслуживанием предприятий и автомобили «Почты России».

Как рассказал глава администрации Центрального района Максим Мейксин, новые правила начнут действовать с конца октября. Он отметил, сообщил телеканал «Санкт-Петербург», что соответствующее решение было принято после совещания с участием вице-губернаторов Валерия Пикалева и Евгения Елина.

Кроме того, планируется создать единую систему видеонаблюдения, чтобы следить за порядком на улице. Также Рубинштейна будут патрулировать.

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