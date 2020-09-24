В Петербурге хотят ужесточить наказание за прогулки по крышам

Власти Петербурга намерены ужесточить наказание за несанкционированные прогулки по крышам. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

По его словам, в Северной столице будет создана рабочая группа. Профильным ведомствам поручили следить за защитой крыш от незаконных экскурсий. В частности, на чердачные двери могут установить сигнализацию. Жестко будут поступать с теми управляющими компаниями, которые не обеспечивают должный контроль за доступностью чердаков и подвалов.

В прямом эфире телепрограммы «Петербург. Новый взгляд» Беглов напомнил, что любители прогулок по крышам нарушают закон, проникая на территорию чужой частной собственности, срезают замки, а также нарушают требования антитеррористической безопасности.

Всего в центральных районах города 5621 дом с жесткой кровлей, из них 1008 – потенциально опасны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург делает все возможное для скорейшего ремонта Консерватории. Правительство города оказывает всемерную поддержку Министерству культуры и Северо-Западной дирекции по строительству и реконструкции.