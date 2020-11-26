Как на Рубинштейна рождается платная парковка: фоторепортаж Gazeta.SPb

В Петербурге на улице Рубинштейна установили дорожные знаки и паркоматы для платной парковки, которая появится там в декабре. На ресторанной улице организуют 104 парковочных места.

Паркоматы на улице Рубинштейна появились в четверг, 26 ноября. Предполагается, что платная парковка будет работать с 08:00 до 20:00 каждый день. За парковку легкового автомобиля категории B нужно заплатить 60 рублей. Местные жители с пропиской смогут оформить льготное разрешение на парковку.

При этом проезд транспорта по улице в выходные и праздничные дни по-прежнему будет запрещен.

Как заявил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин, основная задача парковки – упорядочить движение на улице Рубинштейна.

«Здесь находятся рестораны, люди живут. Нужно убрать лишний транзит и упорядочить парковочное пространство», — пояснил глава ведомства.

При этом он уточнил, что местные жители смогут продолжить парковать автомобили во дворах.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, кто сможет оформить льготное парковочное разрешение на улице Рубинштейна. Сделать это сможет либо собственники, либо те, кто снимает жилье. В последнем пункте есть «но» — договор социального найма или договор найма служебного жилого помещения. А владельцам квартир придется заручиться согласием всех собственников.

Сами жители улицы Рубинштейна неоднократно высказывали сомнения в том, что зона платной парковки сможет решить проблему. По мнению горожан, нарушители парковки продолжат оставлять машины вторым рядом, бросать их на тротуарах и перед арками домов. Горожане также заявляли о неэффективности запрета движения по улице в выходные и по праздникам.