Кто получит парковочное разрешение на Рубинштейна: некоторые арендаторы могут пролететь

В декабре на улице Рубинштейна готовятся открыть зону платной парковки. Жители от грядущих изменений не в восторге. По их мнению, ситуация на ресторанной улице только усугубится. Кроме того, им нужно успеть оформить парковочные разрешения, а получить такое смогут не все.

О том, кто сможет оформить парковочное разрешение, рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Сделать это смогут либо собственники, либо те, кто снимает жилье. В последнем пункте есть «но» — договор социального найма или договор найма служебного жилого помещения.

Как показал полицейский рейд, который устроили жителям улицы Рубинштейна на фоне их высказываний против организации пешеходной зоны, по правилам квартиры там сдают далеко не все. Сомнение полиции тогда вызвали 45 квартир, которые сдавались в аренду.

Тем, у кого все-таки есть основание для оформления парковочного разрешения, придется подавать документы через МФЦ или портал госуслуг Петербурга. При этом для оформления нужно получить согласие всех собственников жилого помещения.

На одну квартиру город разрешает получить только два разрешения, а в коммунальных квартирах – по одному на один лицевой счет. Документ будет действителен три года, а льготная плата по нему составил 1,8 тыс. рублей.

Бесплатно оформлять разрешения будут участникам Великой Отечественной войны, малолетние узники концлагерей, а также обладатели знака «Житель блокадного Ленинграда».

Как писала gazeta.spb.ru, местные жители считают, что платной парковкой проблему улицы Рубинштейна не разрешить. По мнению горожан, нарушители парковки продолжат оставлять машины вторым рядом, бросать их на тротуарах и перед арками домов. Кроме того, добавляли они, ситуация с пробками и парковой на соседних улицах только усугубится.