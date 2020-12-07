На улице Рубинштейна заработала платная парковка

В понедельник, 7 декабря, на одной из главных «барных» улиц Петербурга, улице Рубинштейна, начала работать платная парковка.

Парковочные места рассчитаны на 104 автомобиля, включая 11 мест для транспортных средств людей с ограниченными возможностями. По информации пресс-службы СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», парковка будет платной не круглосуточно: оплачивать остановку нужно только в период с 8 до 20 часов. Кроме того, для помощи водителям на Рубинштейна будут дежурить волонтеры.

Стоимость парковки составляет 30 рублей в час для мотоциклов, 60 рублей в час — для легковых авто, а также 120 рублей для грузового транспорта и автобусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге могут организовать специальные зоны для парковки электросамокатов.