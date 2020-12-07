Парковки для электросамокатов могут появиться в Петербурге

Парковки для электросамокатов могут появиться в Петербурге
Как петербуржцы паркуют самокаты. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Идея о создании в Петербурге парковок для электросамокатов принадлежит депутату городского ЗакСобрания Алексею Цивилеву. Обращение с предложением было направлено вице-губернатору Максиму Соколову.

Цивилев отмечает, что в настоящее время в городе нет подходящих мест для парковки электросамокатов, из-за чего пользователям приходится оставлять их в неположенных местах.

Арендованные электросамокаты зачастую можно встретить на узких тротуарах, пристегивая их к заграждениям. Такая парковка создает неудобства для петербуржцев и может нанести ущерб объектам культурного наследия.

По словам депутата, решением такой проблемы должна заняться рабочая группа с участием представителей компаний, которые предоставляют самокаты в аренду, а также Городской центр управления парковками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Метрополитен рассказал, что надо сделать, чтобы самокаты и велосипеды не бросали у метро.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заксобрание новости спб парковка электросамокаты


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Игрок «Зенита» Азмун прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов
Роспотребнадзор призывает россиян быть внимательными при покупке автомобиля
Что известно по делу Соколова об убийстве и расчленении аспирантки
Бомж сорвал флаг России со здания суда на Караванной
Песков прокомментировал необходимость закрытия границ между регионами России
Академик из Петербурга рассказал о новом методе защиты от COVID-19
Роспотребнадзор дал россиянам советы по проведению новогодних праздников
Фоторепортаж Gazeta.SPb: как в Ленобласти готовили главную елку для Дворцовой