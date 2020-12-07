Парковки для электросамокатов могут появиться в Петербурге

Идея о создании в Петербурге парковок для электросамокатов принадлежит депутату городского ЗакСобрания Алексею Цивилеву. Обращение с предложением было направлено вице-губернатору Максиму Соколову.

Цивилев отмечает, что в настоящее время в городе нет подходящих мест для парковки электросамокатов, из-за чего пользователям приходится оставлять их в неположенных местах.

Арендованные электросамокаты зачастую можно встретить на узких тротуарах, пристегивая их к заграждениям. Такая парковка создает неудобства для петербуржцев и может нанести ущерб объектам культурного наследия.

По словам депутата, решением такой проблемы должна заняться рабочая группа с участием представителей компаний, которые предоставляют самокаты в аренду, а также Городской центр управления парковками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Метрополитен рассказал, что надо сделать, чтобы самокаты и велосипеды не бросали у метро.