Метрополитен рассказал, что надо сделать, чтобы самокаты и велосипеды не бросали у метро

Петербургский метрополитен выступает за увеличение количества парковок для самокатов и велосипедов, а также за решение этого вопроса на законодательном уровне. Об этом корреспонденту Gazeta.SPb.ru рассказали в пресс-службе городской подземки.

В ГУП «Петербургский метрополитен», очевидно, не в восторге от того, что некоторые петербуржцы до сих пор оставляют без присмотра на его территории свои велосипеды и самокаты. Речь в том числе о не предназначенных для этого местах, например, рядом с пандусами. Чтобы обеспечить инвалидам и другим маломобильным группам населения удобный доступ в вестибюли, сотрудники городской подземки вынуждены забирать брошенные транспортные средства на временное хранение.

Чтобы горожане перестали оставлять свои самокаты и велосипеды не там, где надо, в городе нужно увеличить количество стационарных парковок, а сам вопрос с пристегиванием транспортных средств в неподходящих для этого местах решать на законодательном уровне, рассказали корреспонденту Gazeta.SPb.ru в ГУП «Петербургский метрополитен». В компании считают, что должен быть издан соответствующий нормативно-правовой акт, который бы регулировал порядок и места парковки личных ТС (транспортных средств — прим. ред.) и введены меры ответственности за нарушение правил.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, что горожане иногда бросают средства передвижения где ни попадя, порой пристегивая их даже к историческим ограждениям.