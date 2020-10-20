Бросают где ни попадя и портят исторические ограждения: как петербуржцы паркуют электросамокаты

Бросают где ни попадя и портят исторические ограждения: как петербуржцы паркуют электросамокаты
Как петербуржцы паркуют самокаты. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Электросамокаты в Петербурге могли бы решить проблему с пробками на дорогах, но вместо этого сами же начали их создавать — на тротуарах: горожане бросают средства передвижения где ни попадя, порой пристегивая их даже к историческим ограждениям. Посягнуть на охранные зоны, по данным КГИОП, не раз пытались и прокатчики, отправляя в ведомство заявления о возможности размещения своих точек в неподходящих для этого местах.

Летом и осенью 2020 года Петербург завалило самокатами. Спрос на этот вид транспорта, по данным «Авито», вырос более чем в четыре раза. По этому показателю мы обогнали даже Москву. Кроме того, в городе заработал еще один сервис аренды электросамокатов от одного из популярных такси-агрегаторов.

Прокат самокатов в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Очевидно, что интерес к средствам индивидуального перемещения стал больше в том числе из-за пандемии коронавируса — они позволяют меньше пользоваться общественным транспортом. Но вместе с кикшерингом (прокатом самокатов — прим. ред.) в Петербург пришла проблема — горожане стали пристегивать самокаты не там, где следует, например, к ограждениям набережных. На это, кстати, в начале сентября посетовал петербургский «Мостотрест».

«СПб ГБУ «Мостотрест», как специализированная организация, отвечающая за эксплуатацию дорожных сооружений, обеспокоено активным самовольным использованием тротуаров и ограждений набережных и мостов для парковки электрических самокатов», — сообщило ведомство.

Скриншот сообщения на сайте СПб ГБУ «Мостотрест»
Как петербуржцы паркуют самокаты. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин
Как петербуржцы паркуют самокаты. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин
Как петербуржцы паркуют самокаты. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Поскольку значительная часть мостов и набережных, в том числе перильные ограждения, являются объектами культурного наследия федерального и регионального уровней, Gazeta.SPb.ru направила запрос в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Сколько раз в этом году петербуржцы бросали самокаты не там, где надо, в ведомстве не уточнили, но отметили, что неоднократно получали заявления о возможности размещения пунктов проката в границах зон охраны от самих предпринимателей.

«По результатам рассмотрения заявлений о возможности размещений пунктов проката самокатов КГИОП отвечал, что возражает против заключения договоров на размещение пунктов проката самокатов (станций)», — рассказали корреспонденту Gazeta.SPb.ru в КГИОП.

Кроме того, добавили в ведомстве, в июле КГИОП сообщил комитету имущественных отношений о необходимости создания единой концепции размещения пунктов проката самокатов. Пока же они преимущественно находятся рядом со входами в метро. И надо отметить, что всякий раз такие точки выглядят по-разному: то самокаты аккуратно стоят в ряд, то разбросаны как попало и мешают проходу.

Самокаты у метро «Петроградская». Фото: Gazeta.SPb.ru

Похожая картина, к слову, наблюдается у станции метро «Петроградская»: десятки самокатов стоят в паре-тройке метров от входа-выхода, а периодически и напротив — у подземного перехода. Чтобы выяснить, согласованная это стоянка или стихийная, мы направили запрос в ГУП «Петербургский метрополитен». Также мы поинтересовались отношением предприятия к подобного рода парковкам. Ведь еще в 2018 году его сотрудники активно срезали велосипеды, пристегнутые к ограждениям вестибюлей — сообщалось, что «железных коней» на хранение забирала служба транспортной безопасности. О том, практикуется ли такая мера сейчас, в метрополитене не сообщили.

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