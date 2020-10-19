В Петербурге за сутки на коронавирус проверили 25,7 тысяч человек

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице продолжают проводить тесты на коронавирусную инфекцию нового типа. За минувшие сутки в городе обследовали 25 742 человека.

Об этом стало известно в понедельник, 19 октября. Согласно данным Оперштаба по борьбе с болезнью, под наблюдением специалистов находится 3625 человек. Из них 65 — в обсерваторе, 754 — контактные, 2806 — на самоизоляции.

Кроме того за указанный период было обработано 240 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 450 петербургских волонтеров. Поступило 384 заявки, 346 выполнены, остальные в работе.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь добровольцев, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глюкометры помогут определить коронавирус с точностью до 100%.