«Дом купца Крутикова» заселят молодыми семьями после ремонта

&#171;Дом купца Крутикова&#187; заселят молодыми семьями после ремонта
Дом купца А.И. Крутикова, расположенный на 11-й Красноармейской улице. Фото: vk.com/protect812

Здание расселили после того, как его состояние признали аварийным.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил, как продвигается ремонт бывшего Дома купца Крутикова. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что дом расселили 2017 году. Там проживали 57 семей, нахождение которых в здании становилось опасным с каждым днем. Власти передали объект оператору городской целевой программы «Молодежи – доступное жилье». В результате были проделаны противоаварийные работы: заменены перекрытия и кровля, восстановлена кирпичная кладка бранмауэра. Когда ремонт завершится, в новые квартиры заедут молодые семьи.

«Город реализует программу по реконструкции жилья для молодых семей. Они будут жить в историческом центре города»,

— подчеркнул губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов осмотрел детсад после капремонта на 11-й Красноармейской.

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