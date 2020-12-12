«Дом купца Крутикова» заселят молодыми семьями после ремонта

Здание расселили после того, как его состояние признали аварийным.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил, как продвигается ремонт бывшего Дома купца Крутикова. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что дом расселили 2017 году. Там проживали 57 семей, нахождение которых в здании становилось опасным с каждым днем. Власти передали объект оператору городской целевой программы «Молодежи – доступное жилье». В результате были проделаны противоаварийные работы: заменены перекрытия и кровля, восстановлена кирпичная кладка бранмауэра. Когда ремонт завершится, в новые квартиры заедут молодые семьи.

«Город реализует программу по реконструкции жилья для молодых семей. Они будут жить в историческом центре города»,

— подчеркнул губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов осмотрел детсад после капремонта на 11-й Красноармейской.