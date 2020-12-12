Беглов осмотрел детсад после капремонта на 11-й Красноармейской

Беглов осмотрел детсад после капремонта на 11-й Красноармейской
Беглов посетил отремонтированный детский сад. Фото: Смольный

Учреждение привели в порядок еще в августе.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время рабочего визита посетил детский сад на 11-й Красноармейской, где недавно доделали капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что работы завершились в августе 2002 года, а уже 1 сентября учреждение открыло свои двери для 160 воспитанников. Привести в порядок удалось групповые помещения и музыкально-спортивный зал. Были открыты семь прогулочных площадок с теневыми навесами, спортивно-игровым оборудованием и озеленена территории у детского сада.

Также у учреждения есть своя театральная студия, в ее репертуаре насчитается более 50 спектаклей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутаты ЗакСа призывают Беглова защитить исторический особняк от застройки.

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Александр Беглов детский сад капитальный ремонт


 

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