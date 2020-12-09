Депутаты ЗакСа призывают Беглова защитить исторический особняк от застройки

Депутаты просят привлечь собственника особняка к административной ответственности и обратиться в суд с иском о принуждении выполнения охранных обязательств. Фото: citywalls.ru

Депутаты просят привлечь собственника особняка к административной ответственности и обратиться в суд с иском о принуждении выполнения охранных обязательств. Фото: citywalls.ru

Депутаты Законодательного собрания Петербурга попросили губернатора Александра Беглова помочь спасти особняк В. П. Стаценко на Крестовском острове. Нынешний владелец здания привел его в плачевное состояние и выставил на продажу под застройку элитной недвижимости.

Архитектурный ансамбль на набережной Мартынова включили в перечень исторических важных объектов в 2001 году. В 2009 году дому присвоили статус памятника, собственником постройки стало ЗАО «Массив». Парламентарии утверждают, что состояние особняка заметно ухудшилось за последние 10 лет

Весной 2017 года КГИОП призвал владельцев здания провести в нем ремонт, предоставив срок до 12 апреля 2020 года. Работы проведены не были. Депутаты считают, что собственника необходимо привлечь к ответственности. Отметим, что особняк Стаценко продается на сайте агентства Prime Estate за 370 млн рублей. Согласно объявлению, КГИОП согласовал проект строительства апарт-отеля на месте исторического памятника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КИГОП повторно отклонил проект перепланировки дома №20 по Ковенскому переулку.