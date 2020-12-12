Кузьмина призналась, что каталась на льду со сломанными ребрами

Она отметила, что почти не чувствовала боли, так как была увлечена процессом.

Актриса Ольга Кузьмина, ставшая популярной после сериала «Кухня», рассказала о травме, полученной во время съемок «Ледникового периода». Новостями она поделилась в Instagram-аккаунте. Она отметила, что сломала ребра во время тренировки, но не сразу это поняла, потому что слишком увлеклась процессом. Сейчас артистка восстанавливается, но уже очень скучает по льду.

«Всем, кто переживал за мое здоровье, спасибо за заботу, мне уже лучше, не так сильно болит. Без нагрузок все заживает быстрее»,

— написала она.

Напоминаем, что о переломе ребер говорила также певица Ольга Бузова. Врачи запретили ей кататься, но она продолжает принимать участие в «Ледниковом периоде», несмотря ни на что.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова сломала два ребра: певице нельзя выходить на лед. Иначе артистка будет рисковать не только здоровьем, но и жизнью.