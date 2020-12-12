В Петербурге 750 спецмашин будут убирать улицы в ночь на 13 декабря

В Петербурге дорожным предприятиям дано задание обеспечить безопасность на улицах города. В городе сохраняются неблагоприятные погодные условия, ожидается похолодание и возможно выпадение осадков.

Как сообщили в комитете по благоустройству, на борьбу со снегом и льдом в ночь на воскресенье, 13 декабря, будет направленно 750 единиц уборочной техники и 338 специалистов ручного труда.

Отмечается, что особое внимание будет уделено набережным, мостам и путепроводам, тротуарам, пешеходным переходам и социально значимым объектам.

«Важно отметить, что обработка поверхности дорог ведется по фактическим погодным условиям. Для борьбы с гололедом в основном используется песко-соляная смесь», – говорится в сообщении комитета.

Напомним, что днем город убирали от последствий снегопада 742 единицы техники 1100 дворников. В последствии, количество техники было увеличено до 899.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ремонт набережной канала Грибоедова хотят закончить в октябре 2021 года.