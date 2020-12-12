Ремонт набережной канала Грибоедова хотят закончить в октябре 2021 года

Беглов отметил, что все набережные города будут со временем приводить в порядок.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил ход работ на набережной канала Грибоедова. Ожидается, что они завершатся, как и планировалось, к середине октября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

До конца 2020 года рабочие должны успеть выполнить устройство свайного основания, на 90% закончить сооружение ростверка и стенки, на 75% — гранитную облицовку. Беглов отметил, что в Северной столице есть много набережных, которые нуждаются в ремонте.

«Самое главное — нужно делать качественно, сохранять исторические элементы. В том числе и гранитные плиты. Они все пронумерованы. После реставрации они ставятся на свои места»,

— сказал Александр Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов осмотрел детсад после капремонта на 11-й Красноармейской.