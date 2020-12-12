В Петербурге температура воздуха опустится до -9 градусов в воскресенье

Выходной день в Северной столице пройдет без осадков. Ожидается холодная и сухая погода.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье, 13 декабря, погода в Петербурге будет сухой и скользкой. Температура воздуха в среднем будет опускаться от -5 до -7 градусов. Местами может быть похолодание до -9 градусов.

Атмосферное давление в течение 24 часов будет слабо понижаться.

Жителей Северной столицы предупреждают о гололеде и просят быть внимательнее в особо опасных местах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге 750 единиц специальной техники будут убирать улицы от последствий снегопада в ночь на 13 декабря.

Дорожным предприятиям дано задание обеспечить безопасность на улицах города. В городе сохраняются неблагоприятные погодные условия, ожидается похолодание и возможно выпадение осадков.