В некоторых регионах России ожидается аномальное потепление

В Центральный федеральный округ придет аномальное тепло в середине следующей недели. До этого там будет аномальное похолодание.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, оттепель в регионы Поволжья придет к четвергу, 17 декабря.

«В среду температура будет стремиться к 0 градусов, а уже с четверга будут оттепели. Это касается регионов Центрального федерального округа», – заявил специалист Гидрометцентра.

Отметим, что в Центральном федеральном округе аномальное тепло придет после резкого похолодания. Температура воздуха будет на 2-4 градуса выше нормы на Средней Волге. На Нижней Волге – в пределах нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге температура воздуха опустится до -9 градусов в воскресенье.

Выходной день в Северной столице пройдет без осадков. Ожидается холодная и сухая погода.