Группа «Сплин» порадовала фанатов новым альбомом «Вира и майна»

Александр Васильев — бессменный лидер группы "Сплин" с 1994 года. Фото: vk.com/spleanclub

Александр Васильев — бессменный лидер группы "Сплин" с 1994 года. Фото: vk.com/spleanclub

Санкт-Петербургская рок-группа «Сплин» выпустила новый альбом под названием «Вира и майна». Александр Васильев порадовал слушателей новыми песнями и авторской обложкой.

Альбом группы Александра Васильева доступен на всех цифровых площадках. Сборник получил название «Вира и майна», а в состав вошли 11 композиций. Музыку и слова всех песен написал сам Александр Васильев, он же создал иллюстрацию к работе, – авторская нарисованная обложка.

В записи альбома приняли участие Алексей Мещеряков (барабаны), Дмитрий Кунин (бас-гитара), Вадим Сергеев (гитары), Николай Ростовский (клавишные), а также приглашенные музыканты: Евгений Барышников (гитары) и струнный квартет (Гуля Наумова (скрипка), Алексей Гусаров (скрипка), Ирина Ежкова (альт), Наталья Назарова (виолончель).

Напомним, что группа «Сплин» была образована 27 мая 1994 года. Ее бессменным лидером является Александр Васильев.

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