Стало известно, какие продукты полезны при высоком холестерине

Употребление определенных продуктов снижает уровень холестерина в крови, который может стать причиной возникновения жировых отложений, а также повысить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.
Как сообщает Daily Express, эксперты посоветовали добавить в свой рацион питания льняные семена и масло, в которых содержится альфа-линолевая кислота. Она помогает снизить уровень триглицеридов.
Полезно и употребление артишоков, которые можно использовать в качестве приправы или дополнения к основным блюдам. Листья этого растения обладают свойством снижать уровень холестерина.
Употребление пяти-десяти граммов клетчатки в день позволяет снизить уровень липопротеинов, которые являются главными переносчиками холестерина. Большое количество клетчатки содержится в яблоках, бобах и овсянке.
Также эксперты рекомендуют снизить потребление или совсем отказаться от трансжиров, которыми богаты жареных блюда и выпечка.
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