Стало известно, какие продукты полезны при высоком холестерине

В борьбе с холестерином помогает клетчатка, которая содержится в яблоках, бобах и овсянке. Фото: Pixabay

В борьбе с холестерином помогает клетчатка, которая содержится в яблоках, бобах и овсянке. Фото: Pixabay

Употребление определенных продуктов снижает уровень холестерина в крови, который может стать причиной возникновения жировых отложений, а также повысить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщает Daily Express, эксперты посоветовали добавить в свой рацион питания льняные семена и масло, в которых содержится альфа-линолевая кислота. Она помогает снизить уровень триглицеридов.

Полезно и употребление артишоков, которые можно использовать в качестве приправы или дополнения к основным блюдам. Листья этого растения обладают свойством снижать уровень холестерина.

Употребление пяти-десяти граммов клетчатки в день позволяет снизить уровень липопротеинов, которые являются главными переносчиками холестерина. Большое количество клетчатки содержится в яблоках, бобах и овсянке.

Также эксперты рекомендуют снизить потребление или совсем отказаться от трансжиров, которыми богаты жареных блюда и выпечка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог рассказала, какие продукты помогают похудеть.