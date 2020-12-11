Диетолог рассказала, какие продукты помогают похудеть

Диетолог рассказала, какие продукты помогают похудеть
Диетолог посоветовала есть овощи. Фото: Pixabay

Австралийский диетолог Линн Уорд рассказала, какие продукты помогают избавиться от лишнего веча.

Она отметила, что эффект достигается за счет сбалансированного питания и небольшого дефицита калорий. Диетолог посоветовала на обед или ужин включать половину тарелки овощей и салата, четверть тарелки нежирного белка, четверть тарелки углеводов и ложку» полезных жиров, сообщает Daily Mail.

Среди продуктов, помогающих, по ее словам, похудеть — овсяные хлопья, семена чиа, яйца, куриные грудки и нерафинированное оливковое масло, обеспечивающее чувство насыщения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что соблюдение правильной диеты поможет снизить риск заражения коронавирусом, а также осложнения при инфицировании. Об этом рассказал диетолог-нутрициолог Джоди Моргулис. По его словам, наиболее важной составляющей рациона должны стать фрукты и овощи всех возможных цветов.

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