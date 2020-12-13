В Ленобласти предупреждают о гололедице с 13 по 15 декабря

Синоптики предупреждают водителей Ленинградской области о скользких дорогах в ближайшие несколько дней.

Гололедица будет наблюдаться на дорогах в 47 регионе с воскресенья, 13 декабря, до вторника, 15 декабря. Об этом сообщают специалисты из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Из-за образования льда на дорогах увеличится возможность дорожно-транспортных происшествий. Автомобилистов попросили быть внимательными и осторожными в этот период.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 900 спецмашин устраняли последствия снегопада в Петербурге. По данным комитета по благоустройству, в уборке улиц были задействованы более 500 единиц спецтехники и почти 1 тыс. 300 дворников.