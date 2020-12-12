Около 900 спецмашин устраняли последствия снегопада в Петербурге

На борьбе с последствиями снегопада вывели 894 единицы техники и 330 специалистов ручного труда. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Накануне в городе прошел снегопад. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

По данным комитета по благоустройству. днем 11 декабря улицы в уборке улиц были задействованы более 500 единиц спецтехники и почти 1 тыс. 300 дворников. Водителей просят соблюдать осторожность на дорогах. Для экстренных случаев можно звонить по номеру дежурной службы 314-60-13.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.