Квартирный пожар на улице Подводника Кузьмина унес жизни троих людей

Квартирный пожар на улице Подводника Кузьмина унес жизни троих людей
Квартирный пожар случился на улице Подводника Кузьмина. Фото: vk.com/spb_today

Утром в воскресенье, 13 декабря, в Кировском районе Петербурга произошел пожар в многоквартирном доме. При пожаре погибли три человека, еще двое пострадали.

По информации городского главка МЧС России, петербуржцы сообщили в экстренные службы о пожаре в 06:27. Все случилось в жилом доме №8 по улице Подводника Кузьмина.

Возгорание произошло в 55-квадратной четырехкомнатной квартире. Огонь охватил обстановку на площади 22 квадратных метров. Пожар потушили более чем за час — в 07:36 сообщили о его ликвидации.

Стало известно, что в огне погибли три человека. Еще двое были выведены из дома в тяжелом состоянии. Всего спасатели эвакуировали шесть человек, пишет 78.ru.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Подводника Кузьмина полыхает квартира в пятиэтажном доме.

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