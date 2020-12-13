На улице Подводника Кузьмина полыхает квартира в пятиэтажном доме

Ранним утром в воскресенье, 13 декабря, в Кировском районе Петербурга тушат квартирный пожар. На месте происшествия работают экстренные службы.

Об этом сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, все произошло в доме №8 по улице Подводника Кузьмина на юге Петербурга. Местные жители сообщили о пожаре в восемь утра.

Судя по фотографиям петербуржцев, квартира горит на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Пожарные уже прибыли к месту происшествия. Известно, что к борьбе с огнем привлекли четыре единицы техники.

Автор публикации пишет, что машины скорой помощи подъезжают к дому одна за другой. Есть вероятность, что при пожаре могли пострадать люди.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Петербургом сгорел частный дом: пожар тушили почти шесть часов.