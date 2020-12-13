Под Петербургом сгорел частный дом: пожар тушили почти шесть часов

Сведения о пострадавших не поступали. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Сведения о пострадавших не поступали. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во Всеволожском районе Ленобласти по неизвестным причинам произошел пожар в частном доме. Огонь удалось потушить спустя почти шесть часов.

Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС России. Экстренные службы получили сообщение о пожаре в садоводстве «Остров» в 23:42 в субботу, 12 декабря. Горящую постройку удалось потушить только под утро — пожарные сообщили о ликвидации огня в 5:24.

Огонь распространился по площади 86 квадратных метров. На месте происшествия работали восемь человек личного состава МЧС с привлечением двух единиц техники. Также были задействованы дежурные смены 101 и 102 пожарной части.

О пострадавших не сообщается. Причину пожара предстоит установить районному отделу надзорной деятельности и профилактической работы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти тушили дом на 68 «квадратах».