В Ленобласти тушили дом на 68 «квадратах»

В ликвидации возгорания участвовали 12 человек.

В Ленинградской области сегодня, 12 декабря, произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Все случилось в СНТ «Дунай 2» – там загорелся дом на 68 квадратных метрах, о чем стало известно в девять часов утра. На место прибыли 12 спасателей и три единицы техники. На ликвидацию возгорания понадобилось около часа. По предварительным данным, никто не пострадал. Что стало причиной пожара – пока выяснить не удалось.

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