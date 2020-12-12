Петербуржец угнал каршеринг, попала в ДТП и бросил машину в Сертолово

Ущерб составил 1,3 миллиона рублей. Подозреваемого уже задержали.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в угоне каршерингово автомобиля. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Об инциденте в полицию заявил юрист каршеринговой компании еще неделю назад. Он заявил, что неизвестный угнал «Ниссан», который стоял у дома на Инженерной улице. Дело в том, что машина была не заперта. Юрист оценил ущерб в 1,3 миллиона рублей.

Автомобиль нашли в тот же день, ее угонщик оставил в Сертолово на Стасовой улице. Через несколько дней удалось задержать подозреваемого – им оказался 49-летний гражданин, который нигде не работает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержан нетрезвый автоугонщик, попавший в ДТП.