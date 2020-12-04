В Петербурге задержан нетрезвый автоугонщик, попавший в ДТП

В Петербурге задержан нетрезвый автоугонщик, попавший в ДТП
Гражданину избрана мера пресечения - подписка о невыезде Фото: pixabay

Мужчина совершил кражу автомобиля «Ока» в Красном селе, а позже угодил в ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел вечером 2 декабря, когда в дежурную часть поступило сообщение о ДТП у дома №4 по Стрельнинскому шоссе. Отмечается, что мужчина в нетрезвом состоянии за рулем «Ока» врезался в «Хендай». Мужчина был доставлен в полицию для разбирательств.

Позже, 3 ноября, в полицию с заявлением обратился местный житель города. Он сообщил о краже автомобиля «Ока» накануне, 2 ноября.

В итоге, в отношении пьяного нарушителя было заведено уголовное дело. Ущерб владельцу автомобиля составил 50 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Пушкине хулигана, стрелявшего из травмата по автомобилю, выпустили под подписку о невыезде.

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