Хулигана, стрелявшего из травмата по автомобилю, отпустили под подписку о невыезде

В Пушкине возбуждено уголовное дело после стрельбы из травматического пистолета на улице Средней.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло вечером 2 декабря у дома №1/9 по улице Средней в Пушкине. Изрядно подвыпивший 36-летний мужчина открыл стрельбу из своего травматического пистолета «Оса» по автомобилю «Фольксваген Туаран», за рулем которого сидел 69-летний пенсионер. Последний, по всей видимости, не пострадал.

Стрельбу заметил патрульный наряд, мужчину с травматом задержали на месте происшествия. Против мужчины открыли уголовное дело о хулиганстве. Вскоре его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стрельба на улице Ольги Берггольц может обернуться для рецидивиста уголовным делом.