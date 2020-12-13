В примерочной магазина на Науки нашли самодельную бомбу

Устройство отправили на экспертизу. К счастью, никто не успел пострадать.

Необычное взрывное устройство нашли в магазине одежды на проспекте науки накануне, 12 декабря. Продавцы обратили внимание на странную коробку сока, перемотанную изолентой и пахнущую чем-то горючим. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

На место незамедлительно вызвали полицейских, которые выяснили, что внутри коробки находится бутылка с жидкостью. В нее вставлены провода, ведущие к будильнику и двум батарейкам. Устройство не успело сработать, его отправили на экспертизу.

На данный момент уже возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский первоклассник заявил о бомбе, заложенной в школе.