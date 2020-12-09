Петербургский первоклассник заявил о бомбе, заложенной в школе

Петербургский первоклассник заявил о бомбе, заложенной в школе
В отдел полиции позвонил первоклассник. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Первоклассник сообщил полицейским о бомбе в школе Приморского района Петербурга.

Во вторник, 8 декабря, в отдел полиции обратился 7-летний мальчик. Он рассказал, что в одной из школ района заложена бомба.

Как стало известно gazeta.spb.ru, к месту происшествия оперативно прибыл наряд полиции. Сотрудники осмотрели учебное заведение и прилегающую территорию, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аноним заявил о заминировании Мариинского театра.

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