Петербургский первоклассник заявил о бомбе, заложенной в школе

Первоклассник сообщил полицейским о бомбе в школе Приморского района Петербурга.

Во вторник, 8 декабря, в отдел полиции обратился 7-летний мальчик. Он рассказал, что в одной из школ района заложена бомба.

Как стало известно gazeta.spb.ru, к месту происшествия оперативно прибыл наряд полиции. Сотрудники осмотрели учебное заведение и прилегающую территорию, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аноним заявил о заминировании Мариинского театра.