Аноним заявил о заминировании Мариинского театра

Аноним заявил о заминировании Мариинского театра
Неизвестный заявил о минировании Мариинского театра. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Аноним пригрозил заминировать Мариинский театр. Прибывшие полицейские не обнаружили в здании взрывных устройств.

Инцидент произошел во вторник, 8 декабря. В отдел полиции поступил сигнал о том, что на электронную почту общественной палаты Петербурга поступило письмо с угрозами.

Как стало известно gazeta.spb.ru, правоохранители осмотрели здание и прилегающую территорию на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств, но ничего опасного не обнаружили. Эвакуация не проводилась.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино аноним «заминировал» многоэтажный дом. На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа с собаками.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
лжеминер новости СПб полиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 36 тысяч человек
Петербургские депутаты обсудят бюджет и питание для школьников
Известный петербургский ресторатор считает, что Смольный и бизнесмены могут ...
Житель Сестрорецка обнаружил на пороге квартиры изрезанного пенсионера
Ночью на Московском шоссе полностью сгорела квартира
Петербургский первоклассник заявил о бомбе, заложенной в школе
Аноним заявил о заминировании Мариинского театра
За неделю в мире коронавирус подхватили почти 4 млн человек