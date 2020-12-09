Аноним заявил о заминировании Мариинского театра

Аноним пригрозил заминировать Мариинский театр. Прибывшие полицейские не обнаружили в здании взрывных устройств.

Инцидент произошел во вторник, 8 декабря. В отдел полиции поступил сигнал о том, что на электронную почту общественной палаты Петербурга поступило письмо с угрозами.

Как стало известно gazeta.spb.ru, правоохранители осмотрели здание и прилегающую территорию на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств, но ничего опасного не обнаружили. Эвакуация не проводилась.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино аноним «заминировал» многоэтажный дом. На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа с собаками.