В Мурино аноним «заминировал» многоэтажный дом

В Мурино аноним &#171;заминировал&#187; многоэтажный дом
Неизвестный сообщил о бомбе. Фото: Pixabay

В Мурино правоохранители проверяли жилой дом на наличие взрывных устройств. Сигнал об угрозе подал аноним.

В воскресенье, 29 ноября, в отдел полиции поступило сообщение от незнакомца о минировании 15-этажного жилого дома по Петровскому бульвару.

Как стало известно gazeta.spb.ru, к указанному дому оперативно прибыла следственно-оперативная группа с собаками. Здание осмотрели на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств, но ничего опасного не обнаружили.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция искала лжеминеров гранд-отеля «Европа». Неизвестные отправили письмо с угрозами на электронную почту отеля.

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