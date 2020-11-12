Полиция ищет лжеминеров гранд-отеля «Европа»

Эвакуация людей не проводилась. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Эвакуация людей не проводилась. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Неизвестные направили на электронную почту отеля сообщение о заминировании здания взрывчатыми веществами.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел накануне, 11 ноября, примерно в 22:59 в правоохранительные органы обратился начальник охраны гранд-отеля «Европа» с сообщением, что на электронную почту отеля поступило письмо о заминировании здания.

Приехавшие к отелю сотрудники провели осмотр здания, а также прилегающей территории. Взрывчатых веществ и взрывчатых устройств не было обнаружено.

Отметим, что эвакуация из отеля не проводилась.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция займется поисками лжеминера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге лжеминеры сообщили о бомбах в здании суда и гранд-отеля «Европа».