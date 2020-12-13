На проспекте Героев под окнами дома нашли бездыханное тело

Труп лежал на земле на протяжении нескольких часов.

В Санкт-Петербурге сегодня утром, 13 декабря, под окнами многоэтажного дома заметили бездыханное тело мужчины. Об этом сообщает «Мегаполис», ссылаясь на слова очевидцев.

Все случилось на проспекте Героев, на труп обратили внимание утром. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые на протяжении некоторого времени не спешили увозить тело, что возмутило местных жителей.

По предварительным данным, мужчина упал с большой высоты и разбился. Пока что обстоятельства инцидента остаются не выясненными. Отмечается, что в ноябре у дома поблизости нашли тело девушки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Шлиссельбурге в мусорном контейнере нашли изрезанное тело молодого парня. На его теле были зафиксированы множественные колото-резаные ранения шеи, груди, конечностей. Сам труп был перевязан и завернут в покрывало.