На Московском в трамвайном парке тушат крупный пожар

На место уже приехали спасатели. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место уже приехали спасатели. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Огнем охвачены более 200 квадратных метров.

В Адмиралтейском районе сегодня, 13 декабря, произошел крупный пожар. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Московском проспекте – пожар произошел в здании на территории трамвайного парка. По предварительным данным, огнем охвачены 200 квадратных метров. На место уже прибыли 19 спасателей и четыре единицы техники, которым предстоит ликвидировать возгорание.

Непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что к Мариинской больнице съехались пять пожарных машин, но зря. Оказалось, что вызов был ложным.