К Мариинском больнице съехались пять пожарных машин, но зря

К Мариинском больнице съехались пять пожарных машин, но зря
Причины ложного вызова выясняются. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Оказалось, что вызов был ложным.

У Мариинской больницы сегодня, 13 декабря, заметили пожарные машины. О них рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они отметили, что не заметили ни дыма, ни огня.

Позже выяснилось, что спасатели приехали из-за срабатывания пожарной сигнализации, вызов оказался ложным. Информацию уже подтвердили в ГУ МЧС по городу. Пока непонятно, что стало причиной случившегося, она устанавливается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в примерочной магазина на Науки нашли самодельную бомбу. Устройство отправили на экспертизу. К счастью, никто не успел пострадать.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мариинская больница мчс новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рабочая неделя в Петербурге начнется со снега и гололедицы
К Мариинском больнице съехались пять пожарных машин, но зря
Полиция задержала подозреваемых в краже 122 млн рублей с банковских счетов ...
Ученые рассказали, какая диета защитит от коронавируса
В примерочной магазина на Науки нашли самодельную бомбу
В Лас-Вегасе мужчина пытался улететь на крыле самолета
Эксперт назвал болезнь, которая может стать серьезной угрозой на фоне ...
Спасатели просят жителей Ленобласти не ходить по хрупкому льду