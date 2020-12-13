К Мариинском больнице съехались пять пожарных машин, но зря

Оказалось, что вызов был ложным.

У Мариинской больницы сегодня, 13 декабря, заметили пожарные машины. О них рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они отметили, что не заметили ни дыма, ни огня.

Позже выяснилось, что спасатели приехали из-за срабатывания пожарной сигнализации, вызов оказался ложным. Информацию уже подтвердили в ГУ МЧС по городу. Пока непонятно, что стало причиной случившегося, она устанавливается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в примерочной магазина на Науки нашли самодельную бомбу. Устройство отправили на экспертизу. К счастью, никто не успел пострадать.