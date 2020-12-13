В Ленобласти ожидается снег и гололедица в понедельник

В Ленобласти ожидается снег и гололедица в понедельник
В регионе выпадет небольшой снег. Фото: pixabay.com

В понедельник, 14 декабря, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбики термометров будут показывать от -1 до -11 градусов. По прогнозу синоптиков, завтра ожидаются осадки в виде небольшого снега.

На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность, чтобы не попасть в ДТП на скользкой дороге.

При этом жителей Ленобласти предупреждают о небольшом снеге и гололедице. Ветер будет дуть юго-восточный, восточный слабый.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что, хотя завтра ожидается малооблачная погода без осадков, стоит приготовиться к морозам.

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