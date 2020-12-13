В Минске сотрудники полиции остановили Макса Коржа

В Минске сотрудники милиции задержали музыканта Макса Коржа для проверки его телефона. Об этом сообщает TUT.BY.

По словам очевидцев, этот инцидент произошел в Грушевском сквере в 15.30. Музыкант находился в парке и общался с другими людьми.

Силовики подошли и посадили его в микроавтобус для проведения беседы и проверили соцсети в телефоне, после чего отпустили. В тот день было задержано более 300 демонстрантов в разных районах Минска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что силовики задержали несколько десятков человек за участие в несанкционированной акции. В Минске сегодня, 15 ноября, состоялась очередная акция протеста. Белорусы продолжают требовать отставки президента республики Александра Лукашенко.